РИАМО - 26 ноя. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями Звенигорода осмотрел проблемные локации района Восточный. Маршрут обхода был определен на основе обращений, которые звенигородцы оставляют на портале «Добродел» и в социальных сетях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в числе наиболее острых тем – ЖКХ, благоустройство и состояние дорог.

Вопрос с ливневой канализацией

Первой локацией стала территория около многоквартирного дома №15 в 3-м микрорайоне. Инициативные жители сообщили, что существующие коммуникации не справляются с поступающими объемами – вода из переполненных люков течет по улицам и подтапливает подвалы. Зимой автовладельцы вынуждены буквально «вырубать» свой транспорт из ледяных оков.

Как сообщил глава муниципалитета, с учетом того, что в будущем рядом с домом №15 будут сданы в эксплуатацию еще несколько многоквартирных домов, необходимо полностью пересмотреть систему ливневой канализации на данной территории. При этом нужно делать новый проект и согласовывать точку сброса.

«Совершенно очевидно, что обустройство ливневой канализации не было прописано в технических условиях, когда застраивался микрорайон. В результате сейчас жильцы новостроек получили целый ворох проблем. Надо заявляться в областные и федеральные программы по переустройству ливневой канализации. Для этого нам нужно отторговать проектную организацию, которая выберет лучшее решение – либо тянуть коммуникации и договариваться с ЦКАДом, чтобы подключиться к их объекту, либо подключаться к коллектору, который находится рядом со спортивным комплексом «Звезда», — сказал Иванов.

Он добавил, что процесс надо срочно запускать. Кроме того, компания-застройщик «Стройпромавтоматика» планирует увеличить мощности существующей КНС. В течение декабря работы должны быть проведены. Этот вопрос также должен быть на постоянном контроле.

Вопрос с проездом

Еще одной проблемной точкой микрорайона является проезд между домами №15 и №23. Дорога из бетонных плит полностью «убита» строительной техникой. Уложить полноценное асфальтовое покрытие будет целесообразно после того, как застройщик возведет корпус №7 в 3-м микрорайоне. На территории уже начали готовить котлован, строительство должно завершиться в 2024 году.

«Здесь необходимо развести потоки. Со своей стороны мы готовы помочь строительной компании как можно быстрее пройти все процедуры в кредитной организации, чтобы на объекте начались полноценные работы. Также вместе с инициативными жителями Восточного и строителями рассмотрим схему движения и решим, как можно организовать альтернативный подъезд к дому №23», - резюмировал Иванов.

Также глава Одинцовского округа поручил компании «Стройпромавтоматика» в кратчайшие сроки устранить все существующие замечания по благоустройству детских площадок – чтобы их можно было передать муниципалитету. Суммарно до конца 2021 года должны быть переданы 12 объектов, 9 из них уже приняты.

Контейнерная площадка

Кроме того, участники обхода осмотрели новую контейнерную площадку, установленную около здания БТИ на улице Строителей. Объект оснастили бетонным основанием, закрыли периметр вентилируемыми панелями и сделали освещение. По просьбе жителей территорию охватят видеонаблюдением, чтобы предотвратить сбросы крупногабаритного или строительного мусора.

Также, как отметил Иванов, рядом с контейнерной площадкой можно установить экопункт для сдачи на переработку пластиковой и алюминиевой тары.

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