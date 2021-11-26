РИАМО - 26 ноя. В городском округе Егорьевск привели в соответствие здание бывшего кинотеатра «Комета». Строение пострадало после пожара и было закрыто из-за аварийного состояния, сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание расположено в центре Егорьевска на проспекте Ленина рядом со сквером 60-летия Победы. С просьбами выполнить ремонт здания жители обращались на портале «Добродел».

«В результате, в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также приведению в соответствие аварийных построек собственником было принято решение отремонтировать здание площадью около 3600 квадратных метров», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сейчас в здании работает торговый центр, где представлены различные товары. Прилегающую территорию благоустроили, а на парковке организовали дополнительные места для посетителей. Заново открыть там кинотеатр было нельзя, потому что строение не отвечает современным требованиям кинопроката.

На территории городского округа Егорьевск за 4 года выявили 127 объектов незавершенного строительства. 23 из них были возведены самовольно. Сейчас ликвидировали и привели в соответствие 43 объекта.