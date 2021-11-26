РИАМО - 26 ноя. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве в настоящий момент составляет 71%, в городе полную вакцинацию от инфекции прошли уже 5 676 308 человек, сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф.

При этом прививку первым компонентом вакцины поставили 6 252 513 человек. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8%.

В городе по-прежнему действует масочный режим, а с 8 ноября нужно обязательно использовать QR-коды при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

За прошедшие сутки в Москве выявили 3 929 случаев заболевания коронавирусом, при этом 916 пациентов были госпитализированы. Сегодня к аппаратам ИВЛ в больницах подключены 624 человека.

С начала пандемии в столице выявили 1 939 979 случаев заболевания коронавирусом. Всего от Covid-19 в городе умерли 33 821 человек, из них 94 скончались за прошедшие сутки.

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