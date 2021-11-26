РИАМО - 26 ноя. Сотрудники Московско-Окского теруправления Росрыболовства вместе с сотрудниками полиции пресекли провоз незаконно изготовленной рыбной продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

Груз с икрой обнаружили на территории пассажирского терминала в аэропорте Внуково. Он прибыл авиасообщением «Анадырь – Москва». Всего в ходе оперативно-разыскных мероприятий было найдено 12 контейнеров с икрой лососевых видов рыб, их вес составил 300 кг.

На продукцию не были найдены сопроводительные документы о ее происхождении. Человека, который перевозил, незаконный груз, тоже не найден.

Сейчас проводится доследственная проверка по статье 171.1 УК РФ.