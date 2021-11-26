РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 ноя. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 204 случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 9 506 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 812 случаев Covid-19

За все время пандемии в Московской области подтверждено 581 202 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 10 227 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 513 994 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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