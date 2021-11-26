РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. В Люберцах 39 педагогов подали заявки на муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2022», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Открытие конкурса провели в Инженерно-технологическом лицее. Мероприятие провели в онлайн формате.

На конкурс подали заявки 21 учитель и 18 воспитателей. «Педагог года - 2022» состоит из трех этапов. По их результатам жюри выберут «Учителя года» и «Воспитателя года».