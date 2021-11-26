РИАМО - 26 ноя. В столице завершен ремонт 21 мостового сооружения. Содержанию этих объектов в городе уделяют большое внимание, сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства отремонтировали. Своевременный ремонт позволяет продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

В текущем году был произведен ремонт более 110 тыс. кв. м гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

Работы проведены на Дорогобужском, Лужнецком, Матросском и Химкинском мостах, Лужнецкой, Ленинградской, Савеловской, Велозаводской и Звенигородской эстакадах, в Северо-Западном и Новоалексеевском тоннелях.

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