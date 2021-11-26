РИАМО - 26 ноя. По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в целом по России составляет 51,8%, сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф.

Полную вакцинацию от инфекции прошли 60 795 702 россиянина, первым компонентом привились 69 468 166 граждан РФ.

За минувшие сутки в стране выявили 34 690 случаев заражения, вылечились 36 145 пациентов, спасти не удалось 1235 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайное совещание в связи с обнаружением нового, южноафриканского штамма коронавируса.

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