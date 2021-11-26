РИАМО - 26 ноя.Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье в настоящий момент составляет 71,1%, общий иммунитет в России вырос до 51,8%, сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф.

По состоянию на 26 ноября, в регионе первым компонентом вакцины привились 4 381 709 человек, полную вакцинацию прошли 4 045 220 жителей.

Число выявленных случаев заболевания в регионе с начала пандемии составляет 581 202. За минувшие сутки в Московской области подтвердилось 1 812 новых случаев.

Жителям региона напоминают, что обезопасить себя и своих близких от коронавируса позволит вакцинация. Особенно это важно для пожилых людей, которые входят в группу повышенного риска.

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