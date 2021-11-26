РИАМО - 26 ноя. Суд арестовал двоих мужчин, подозреваемых в убийстве семейной пары пенсионеров в Волоколамске 15 ноября 2021 года, одного из них задержали в Волоколамске, другого в Краснодарском крае, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в октябре один из подозреваемых вышел из колонии после отбытия заключения и решил отомстить пенсионеру, который ранее дал против него показания в суде.

Для реализации плана мужчина пригласил своего знакомого. Собравшись 15 ноября, они, под обманным предлогом о починке света, заманили мужчину в гараж на улице Панфилова в Волоколамске, где связали и избили пенсионера. Там же у подозреваемых возникла идея - забрать у мужчины деньги в качестве «моральной компенсации» за отсиженный срок.

Оставив мужчину в гараже, злоумышленники отправились к нему домой, где находилась его жена. Преступники надели на пенсионерку наручники и скотчем обмотали ей рот и глаза, после чего стали искать в доме деньги. Не обнаружив их, они отправились за потерпевшим в гараж, после чего также привели его в дом.

С помощью топора, найденного в доме, преступники до смерти забили пенсионера, его жену задушили веревкой. После убийств злоумышленники замели следы своего пребывания и скрылись с места преступления.

Задержать злоумышленников оперативно не удалось из-за сложности преступления. Для проведения тщательного расследования уголовное дело было передано в производство специализированной следственной группе по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений (СпецСГ), совершенных в условиях неочевидности.

Следствие смогло установить личности подозреваемых и задержать обоих. Сейчас правоохранители продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи и криминалисты провели осмотры места происшествия, изъяли предметы необходимые для следствия, провели допросы и очные ставки, осуществили проверки показаний на месте с участием подозреваемых.

У подозреваемых взяты биологические образцы, необходимые для проведения экспертиз. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические, почерковедческая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.