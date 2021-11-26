РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 ноя. В Королеве обустроят 15 площадок для катания на коньках, сообщает пресс-служба городской администрации.

1 декабря откроется каток у центральной площади «Космолед». Кроме того, катки откроются на базе спортивных и образовательных учреждений нашего города.

На пришкольных территориях покататься можно будет по будням с 16:00 до 20:00, в выходные - с 10:00 до 18:00. Катки будут организованы во дворах гимназии №3, школы №5, гимназии №17, гимназии №18 им. И.Я. Илюшина, гимназии «Российская Школа».

Катки также зальют во дворах по адресам: улица Пионерская, 30, корп. 10, улица Дзержинского, 6, 6А, улица Пушкинская, 7, 9.