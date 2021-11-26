РИАМО - 26 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьева стал одним из лидеров рейтинга глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа за октябрь. Он занял 2 место, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Так, пользователи социальных сетей активно обсуждали встречу президента РФ Владимира Путина с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, где поднимались вопросы создания в регионе детского госпиталя, образования, газификации и транспортной инфраструктуры.

Интерес у аудитории вызвало предложение губернатора о внесении прививки против Covid-19 в нацкалендарь. Кроме того, общественное внимание привлек запуск пилотного проекта организации выделенных полос для общественного транспорта в Московской области.

В топ-3 рейтинга также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рейтинг сформировали на основе сообщений в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, форумах и блогах.