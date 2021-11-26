РИАМО - 26 ноя. Знаменитая российская поп-певица Анна Семенович рассказала, что предпочитает слушать разную музыку, а больше всего в жизни гордится своим характером, сообщает Nation News.

«На самом деле, у меня есть много разной музыки любимой, разных исполнителей. Я очень люблю группу «А-Студио», я люблю некоторые песни Светланы Лободы, мне нравятся некоторые песни Любы Успенской, Лолиты Милявской», - сказала Семенович.

Также певица рассказала, что любит слушать сборные солянки и уважает творчество певицы Zivert.

Семенович также отметила, что очень гордится своим характером, который позволил ей избежать звездную болезнь.

«Моей самой большой гордостью в жизни является мой характер, потому что я человек, который многого добился, но при этом не потерял голову, не заболел звездной болезнью, который уважает других людей и понимает, что каждый человек пришел на эту планету со своей миссией. Если я вот такая, то другой не обязан быть точно таким же. Я с уважением отношусь к людям. Во мне много доброты, любви и счастья. Я считаю, это своего рода большое достижение в наше время», - сказала она.