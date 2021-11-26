РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Жители домов на Наташинской улице в Люберцах собирают подписи к заявлению на мужчину, выбросившего с 14 этажа двухмесячного щенка. Петицию разместили на сайте change.org.

Ранее на странице mylubertsy в Instagram люберчане сообщили об инциденте. По словам соседей, собаку выбросили на припаркованный автомобиль. Жители домов написали заявление в полицию и просят суд наказать виновника по статье статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

«24 числа дочка прибежала домой после школы и сказала, что во дворе мертвый щенок лежит. Я вышла посмотреть - он там замерзший уже был. Вызвали полицию, опросили соседей и консьержку. Написали заявление. Сейчас собираем подписи», - сказал очевидец корреспонденту «РИАМО в Люберцах».

В Instagram-аккаунте опубликовано заключение ветеринара: множество переломов и травм, несовместимых с жизнью.

Полиция ситуацию не прокомментировала.