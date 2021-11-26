РИАМО - 26 ноя. В 2022 году в Москве упростят порядок взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями, нововведения будут приняты в рамках работы по улучшению инвестиционного климата и оптимизации процедур в сфере строительства, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках проделанной работы по оптимизации региональных процедур в строительстве успешно внедрен уведомительный порядок проведения земляных работ для бюджетных объектов.
Он подчеркнул, что при всех нововведениях полностью сохранится контроль ОАТИ за соблюдением правил производства земляных работ.
«Также напомню, что взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями переведено в электронный вид. На сегодняшний день порядка 90% заявок по их получению поступает онлайн. В 2022 году на mos.ru планируется также запустить услугу по выдаче актов о выполнении технических условий», – добавил Бочкарев.
Заммэра отметил, что важным направлением работы является упрощение процедуры оформления архитектурно-градостроительного решения (АГР).
«Сейчас ведется работа по сокращению состава материалов, требований к ним и сроков согласования АГР», – сказал Бочкарёв.
В Москве цифровизация госуслуг в строительной сфере ведется с 2012 года. На сегодняшний день все госуслуги в сфере строительства в Москве предоставляются на портале mos.ru в электронном виде.
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