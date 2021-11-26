РИАМО - 26 ноя. В 2022 году в Москве упростят порядок взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями, нововведения будут приняты в рамках работы по улучшению инвестиционного климата и оптимизации процедур в сфере строительства, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках проделанной работы по оптимизации региональных процедур в строительстве успешно внедрен уведомительный порядок проведения земляных работ для бюджетных объектов.

«В 2022 году планируется перевести на такой формат ресурсоснабжающие организации. В дальнейшем рассмотрим возможность распространить уведомительный порядок для всех объектов, строящихся в Москве – это один из ключевых запросов застройщиков сегодня», – сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что при всех нововведениях полностью сохранится контроль ОАТИ за соблюдением правил производства земляных работ.

«Также напомню, что взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями переведено в электронный вид. На сегодняшний день порядка 90% заявок по их получению поступает онлайн. В 2022 году на mos.ru планируется также запустить услугу по выдаче актов о выполнении технических условий», – добавил Бочкарев.

Заммэра отметил, что важным направлением работы является упрощение процедуры оформления архитектурно-градостроительного решения (АГР).

«Сейчас ведется работа по сокращению состава материалов, требований к ним и сроков согласования АГР», – сказал Бочкарёв.

В Москве цифровизация госуслуг в строительной сфере ведется с 2012 года. На сегодняшний день все госуслуги в сфере строительства в Москве предоставляются на портале mos.ru в электронном виде.