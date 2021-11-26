РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. В пятницу заместитель главы Люберец Василий Власов проведет онлайн-встречу с жителями и обсудит с ними работу управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Обсудим работу управляющих компаний и качество предоставляемых услуг (содержание МКД и придомовых территорий, контейнерных площадок, детских площадок и МАФ) и работы платежных агентов ООО «МосОблЕИРЦ», ООО «Коммунальные Платежи» по вопросам начислений ЖКУ», - сказал Власов.

Начало встречи назначено на 18:30. Жители округа могут направить вопросы заранее на электронную почту admlubergkh@mail.ru или позвонить по номеру 8(495)503-41-54.

Подключиться к онлайн-встрече можно по ссылке, а также кликнув на тематический баннер на сайте Люберцы.рф.

Идентификатор конференции: 867 3768 4327. Код: 12345.

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