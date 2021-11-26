РИАМО - 26 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 812 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число заболевших официально зафиксировали в Щелкове (204), Балашихе (154), Подольске (89), Одинцовском округе (87), Люберцах (83), Мытищах (81) и Воскресенске (73), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

68 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в городском округе Пушкинский, 60 – в Жуковском, 59 – в Ступине, 55 – в Серпухове, 51 – в Коломне, 48 – в Богородском округе, по 45 – в Истре и Королеве, 42 – во Фрязине, по 39 – в Раменском и Сергиево-Посадском округах, 38 – в Солнечногорске, 37 – в Красногорске, 35 – в Лыткарине.

По 28 – в Ленинском округе, Егорьевске, Кашире, 27 – в Талдомском округе, 26 – в Краснознаменске, 22 – в Орехово-Зуевском округе, по 19 – в Дмитровском округе и Павловском Посаде, 18 – в Пущине, 17 – в Реутове, 16 – в Электростали, 15 – в Бронницах, 14 – в Ивантеевке, 12 – в Чехове, 11 – в Черноголовке, 10 – в Луховицах.

8 – в Клину, по 7 – в Шатуре, Электрогорске и Долгопрудном, 6 – в Лобне, по 5 – в Рузском округе, Наро-Фоминском округе и Домодедове, по 4 – в Зарайске и Химках, по 2 – в Волоколамском округе, Можайском округе, Дубне, Лосино-Петровском и Лотошине, по 1 – в Котельниках и Серебряных Прудах.

Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не выявили в Дзержинском, Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Озерах, Протвине, Рошале, Серебряных Прудах и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 581 202 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 227 человек. Выздоровели и выписались 513 994 человека.

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