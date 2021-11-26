РИАМО - 26 ноя. В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение продлится до 11 часов 28 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территориях Ярославской, Смоленской, Орловской, Курской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Брянской областей.

В пятницу температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов. Оттепель, сменяющаяся небольшими морозами, способствует образованию наледи на дорогах региона.

Грядущая зима в Москве может оказаться снежной>>