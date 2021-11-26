Пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания, находящегося на реконструкции, оно расположено по адресу: улица Сергия Радонежского, 19, ст. 1.
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Пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания, находящегося на реконструкции, оно расположено по адресу: улица Сергия Радонежского, 19, ст. 1.
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