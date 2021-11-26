РИАМО - 26 ноя. Спасатели потушили пожар в двухэтажном здании на улице Сергия Радонежского в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.
Пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания, находящегося на реконструкции, оно расположено по адресу: улица Сергия Радонежского, 19, ст. 1.
Площадь пожара составила 15 кв. метров.
Пострадавших в результате возгорания нет. Пожар успешно удалось ликвидировать.
Видео пожара в здании на улице Сергия Радонежского в Москве>>
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