РИАМО - 26 ноя. Спасатели потушили пожар в двухэтажном здании на улице Сергия Радонежского в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

Пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания, находящегося на реконструкции, оно расположено по адресу: улица Сергия Радонежского, 19, ст. 1.

Площадь пожара составила 15 кв. метров.

Пострадавших в результате возгорания нет. Пожар успешно удалось ликвидировать.

Видео пожара в здании на улице Сергия Радонежского в Москве>>