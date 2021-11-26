РИАМО - 26 ноя. Решением УФАС Подмосковья ООО «Прометей» будет включено в реестр недобросовестных поставщиков. Арбитражный суд Московского региона признал это решение законным, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Ранее в подмосковное УФАС поступило обращение региональной прокуратуры в отношении ООО «Прометей» по факту отказа в одностороннем порядке от исполнения условий контракта на проектирование охранно-пожарной сигнализации (ОПС) систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), систем охранного телевидения (СВН) и контроля доступа (СКУД) в Дмитровской и Шатурской городских прокуратурах.

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу и пришла к выводу, что действия компании не соответствовали закону. В связи с этим было принято решение о включении «Прометея» в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество с этим не согласилось и обратилось в суд. Однако суд вынес решение в пользу УФАС Подмосковья.