РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» в поселке Томилино поступило заявление о розыске 18-летней Дианы Камиловой, сообщает пресс-служба ведомства.

Камилова 20 ноября в 16:00 вышла из дома №3 на улице Текстильщиков в поселке Октябрьский. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 см, темно-русые волосы до поясницы, худощавое телосложение, азиатская внешность, на вид 13-14 лет.

Последний раз Камилову видели в длинном пуховике с узором в виде белых, синих, зеленых ромбов, в обтягивающих черных брюках и кожаных черных сапогах выше голени.

По словам родственников девушки, Камилова страдает психическими расстройствами.

Всех, кто видел девушку или обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по номерам телефонов: 8 (495) 554-93-94; 8 (495) 554-45-36 или 8 (495) 501-55-02.