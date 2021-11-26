РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. В пятницу работники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали водителя из грузового автомобиля, попавшего в ДТП на 20-м км трассы М7 «Волга» в Балашихе. Мужчину передали врачам скорой помощи, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

По словам старшего смены спасателей Олега Калмыкова, 26 ноября в результате столкновения 2 автомобилей (фуры DAF и грузового автомобиля FAF) пострадал мужчина 1998 года рождения. Водитель, управлявший автомобилем FAF, оказался зажатым в поврежденной кабине.

«Мы своевременно прибыли на место аварии. С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования провели деблокировку пострадавшего водителя. Мужчина в результате аварии получил перелом левой голени. После деблокировки водителя, спасатели наложили шину на сломанную ногу, помогли пострадавшему выбраться из кабины и передали его врачам бригады скорой помощи», - сказал Калмыков.

Он добавил, что в связи с похолоданием на дорогах сложилась сложная ситуация. Водителям транспортных средств следует быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

«Гололедица может спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий. Находясь за рулем, необходимо избегать беспорядочного маневрирования, выбирать безопасную скорость и держать дистанцию до впереди двигающегося автомобиля», – заключил Калмыков.