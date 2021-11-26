РИАМО - 26 ноя. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Московской области задержали подозреваемого в краже одежды. Ущерб составляет более 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Когда правоохранители находились на патрулировании из охраняемого магазина в торговом центре на 24 км МКАД поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы оперативно прибыли по адресу происшествия и выяснили, что там 21-летний неизвестный гражданин набрал много вещей и быстрым шагом направился к выходу. Охранники магазина остановили злоумышленника и нажали тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его полиции. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Магазину был нанесен ущерб в размере более 30 тыс. рублей.