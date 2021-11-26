РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 ноя. Ученица щелковского лицея № 14 им. Ю. А. Гагарина Кира Мочалина стала победителем областного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей», сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Министр ЖКХ Антон Велиховский вручил девочке почетную грамоту и приз за первое место в возрастной категории от 15 до 18 лет в номинации «Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей».

Темы рисунков конкурса были разделены на 4 номинации: «Раздельный сбор отходов – перспектива будущего», «Чистая вода в каждый дом», «Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей», «Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего собрания собственников жилья онлайн или «умная платежка».

В ходе отбора работ комиссия определила 40 победителей, из них 6 работ по дополнительным номинациям «За творческий подход» и «За оригинальность исполнения». Всего на конкурс поступило порядка 650 рисунков.