РИАМО - 26 ноя. В Ленинском округе с начала года профилактический медосмотр прошли свыше 18 тысяч взрослых и 17 тысяч детей, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Важность регулярной диспансеризации для сохранения здоровья и качества жизни людей неоднократно отмечал губернатор Андрей Воробьев. Это направление является ключевым и в президентском нацпроекте «Здравоохранение», - подчеркнул глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Он уточнил, что в детской и взрослой поликлиниках города Видное уже действует новая модель диспансеризации, которая сегодня активно внедряется во всем регионе. Ее принцип – в точной и заранее продуманной маршрутизации каждого пациента с целью экономии времени и максимального комфорта как проходящих диспансеризацию людей, так и медиков.

Кроме того, в этом году в Видновской районной клинической больнице стартовала программа по углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирус.

Кроме стандартных анализов, в нее включены биохимический анализ крови, измерение сатурации, спирометрия, рентген грудной клетки и другие виды исследований. В случае выявления у пациента хронического заболевания или риска его возникновения, ему будет назначено лечение или реабилитация. Такой медосмотр уже прошли свыше 1,5 тысяч жителей Ленинского округа.