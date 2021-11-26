РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 ноя. В Домодедове завершены строительно-монтажные работы по догазификации 16 населенных пунктов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В рамках работ построили 6 км газопроводов до границ участков, на которых расположены 215 домовладений, планируемых к подключению.



Подать заявление для заключения единого договора на проведение газа на участок теперь можно на региональном портале Госуслуг, или в офисе соцгазификации в селе Ям. Он расположен по адресу: Больничный проезд, д. №7А. Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.



Ответы на вопросы, связанные с программой «Социальная газификация», можно найти на сайте mosoblgaz.ru/sg/.