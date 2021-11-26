РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу проверил ход благоустройства территории, прилегающей к Дому офицеров, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Работы начались 11 ноября. В настоящий момент ведется укладка брусчатки.



«Планируется асфальтирование прилегающей территории. Соответственно, новая парковка будет на порядка 20 мест», — сказал директор по строительству подрядной организации «Альянс Групп» Алексей Варданян.

По его словам, на прилегающей территории планируется установить скамейки и освещение.

На благоустройство выделили муниципальное финансирование в размере около 22 млн рублей.

«Мы надеемся, что в течение ближайших десяти дней мы здесь работы должны завершить», - сказал Ружицкий.