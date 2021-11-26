Многие люди, переболевшие COVID-19, отмечают, что осложнения после болезни затрагивают не только легкие. Под ударом оказываются мозг, сердечно-сосудистая система и ЖКТ. А людей активного возраста закономерно волнует вопрос: может ли вирус повлиять на зачатие и вынашивание ребенка? О воздействии коронавируса на репродуктивную систему РИАМО рассказали врачи.

Сложности с зачатием

В исследованиях о влиянии COVID-19 на репродуктивные функции человека пока больше вопросов, чем ответов. И все же врачи накопили достаточно опыта, чтобы спрогнозировать возможные последствия заболевания.

Женщины, перенесшие коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться диспансерному наблюдению в течение года, отмечает акушер-гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Мария Ускова. В частности, поясняет эксперт, репродуктивная система женщины может подвергаться токсическим влияниям препаратов, назначаемых для лечения COVID-19.

На сегодняшний момент еще нет подтвержденных данных о том, что коронавирус может быть причиной бесплодия, хотя некоторые репродуктивные проблемы он способен вызывать. Мария Ускова предупреждает, что среди женщин наибольшему негативному воздействию подвержена возрастная категория 35 плюс. А у пациенток с избыточным весом после тяжелой формы коронавирусной инфекции в пять раз увеличивается риск снижения запаса яйцеклеток по сравнению с девушками молодого возраста, переболевшими легко или бессимптомно.

Мария упоминает научную работу, которую опубликовали ученые из Китая. По их данным, коронавирус может инфицировать яичники, матку, плаценту и другие органы женской репродуктивной системы, так как на поверхности их клеток присутствуют белок ACE2 (АПФ2) – входные ворота для патогена. Возможно, новый коронавирус поражает гранулезные клетки яичников (слой клеток, окружающий яйцеклетку) и снижает качество ооцитов, что может привести к бесплодию или невынашиванию беременности. Также коронавирус потенциально может повредить эпителиальные клетки эндометрия и повлиять на процесс имплантации эмбриона.

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Опасность стресса

Не секрет, что повлиять на возможность зачатия может психологическое состояние женщины – такие факторы, как стресс, тревожность или депрессия, нельзя оставлять без внимания.

По мнению Марии Усковой, выраженный стресс на фоне коронавирусной инфекции может оказывать значительное воздействие на репродуктивную систему. Хроническая активация ответных реакций на стресс подавляет выработку эстрогенов и норэпинефрина, что способствует нарушению менструального цикла и появлению циклов без овуляции.

Конфликты внутри семьи, которые могут усугубляться во время самоизоляции, тоже потенциально провоцируют нарушения менструального цикла. Согласно статистическим данным, они значительно чаще наблюдаются у подростков и молодых женщин до 25 лет.

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Коронавирус и беременность

На сегодняшний день не существует убедительных данных о негативном воздействии инфекции COVID-19 на беременность, отмечает Мария Ускова. Однако эти выводы могут касаться легких или асимптомных клинических случаев. А вот при тяжелом течении инфекции потенциально возможны осложнения и для матери, и для плода – как во время беременности, так и в отдаленные сроки после перенесенного COVID-19.

Среди возможных рисков – преждевременный разрыв плодных оболочек и преждевременные роды, развитие фетоплацентарной недостаточности, а также обострение хронических заболеваний (сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, аутоиммунных процессов, эндокринопатии), которые зачастую становится причиной критических состояний у беременных.

COVID-19 во время беременности может спровоцировать невынашивание, преждевременные роды, повреждения миокарда, преэклампсию, перинатальную смертность и множество других осложнений, дополняет Александр Лапшихин, акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением ВРТ института репродуктивной медицины Remedi.

Однако не стоит забывать, что вышеперечисленные риски относятся к категории вероятных. Их стоит учитывать, но пока рано считать, что все предположения врачей оправдаются.

Мария Ускова предупреждает, что женщинам, перенесшим коронавирусную инфекцию, рекомендуется в течение трех месяцев воздержаться от планирования беременности. Так можно снизить риск развития тромбоэмболических осложнений и уменьшить возможное влияние медикаментов на развитие плода.

«На практике переболевшей женщине недостаточно иметь отрицательный ПЦР на Covid-19. После перенесенного заболевания необходимо полностью восстановить здоровье. В зависимости от индивидуальных особенностей это может занять разные сроки, в среднем один-два месяца», – утоняет Александр Лапшихин.

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Стоит ли вакцинироваться беременным

По вопросу о вакцинации беременных специалисты дают однозначный ответ.

«Все мировые сообщества приходят к одному заключению – вакцинироваться во время беременности нужно», – уверенно заявляет Александр.

Также эксперт добавляет, что в группе риска тяжелого течения COVID-19 находятся беременные женщины, страдающие ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, хроническими заболеваниями легких, почек или печени. Именно поэтому, чтобы избежать негативных последствий, Минздрав рекомендует пройти вакцинацию после 22 недели беременности всем женщинам из группы риска.

Александр приводит следующую статистику: в первой половине года более 114 000 беременных женщин, по данным регистра CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) от 17 мая 2021 года, успешно прошли вакцинацию.

Вакцина против COVID-19 не может вызвать заболевание, отмечает эксперт. Возможное повышение температуры после прививки не должно негативно отразиться на развитии плода. Различные механизмы работы вакцин способствуют выработке антител у матери, которые могут передаться ребенку в утробе и защитить его от болезни: после вакцинации у беременных женщин обнаруживаются антитела в пуповинной крови и грудном молоке.

Тем не менее опыт клинического применения «Спутник V», как и других вакцин, при беременности еще довольно мал. Лучше всего заблаговременно пройти вакцинацию еще на этапе планирования беременности, советует Александр Лапшихин.

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Влияние ковида на мужскую фертильность

Во многих клиниках мира сейчас проводятся исследования вопроса о возможном нарушении мужской половой функции из-за коронавируса. Впрочем, как и в случае с женской фертильностью, результаты исследований пока предварительные.

Журнал «Медицинский вестник Северного Кавказа» упоминает, что органы мужской репродуктивной системы уязвимы перед вирусной инфекцией. Вирус, циркулирующий в крови, может отрицательно воздействовать на сперматогенез. Авторы статьи отмечают, что при заболевании коронавирусом может происходить нарушение гормональной функции мужских половых клеток. Это было подтверждено исследованиями, проведенными на 81 пациенте.

«Отдаленные негативные эффекты SARS-CoV-2 на репродуктивную функцию мужчин маловероятны. В то же время дистрофические и деструктивные поражения сперматогенеза, характерные для начальных этапов заражения, нуждаются в глубоком анализе», – сообщают медики.

Кроме того, не исключено, что SARS-CoV-2 может передаваться со спермой, включая случаи бессимптомного течения болезни.

Авторы статьи напоминают, что необходимы дальнейшие исследования для оценки воздействия коронавируса на мужской и женский организм.

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