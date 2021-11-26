РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 ноя. Рысь, которую искали в том числе и на территории городского округа Щелково, сама вернулась домой, сообщается в Instagram-канале ru_balashiha.

Ранее сообщалось, что во время прогулки сорвалась с поводка и убежала домашняя рысь Шакира. Владельцы обратились за помощью к жителям домов на Щелковском шоссе, а также прилегающих населенных пунктов. Животное искали в Балашихе, Медвежьих озерах, Долгом Ледове, Новом городке и Алмазове. Отмечалось, что рысь домашняя и сама добывать еду не умеет.

Как сообщается в Instagram-канале сегодня рысь сама вернулась домой. Владельцы пока никак не прокомментировали, где все это время находилось животное.