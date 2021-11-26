РИАМО – 26 ноя. В Москве на 16-ом километре МКАД (внутренняя сторона) открылась полноформатная АЗС сети «Газпромнефть».

На новой заправочной станции реализуется автомобильное топливо производства нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти». Автомобилистам предлагают бензины АИ-92 и 95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95 и G-Drive 100, а также дизельное топливо «ОПТИ».

Станция работает по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью заправщиков, сначала заправляют автомобили на одной из топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом. Благодаря этой системе время пребывания на автозаправочной станции сокращается вдвое.

На АЗС расположен магазин, в котором представлено более 2000 наименований товаров. На станции также работает фирменное кафе, где можно купить натуральный кофе, свежую выпечку, хот-доги, гамбургеры и сэндвичи.

Для удобства автопутешественников на АЗС можно бесплатно подкачать шины, а также воспользоваться Wi-Fi и краном с технической водой, чтобы помыть стекла, фары и номерные знаки.

На всех станциях сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране.

Заправляясь в ноябре на АЗС «Газпромнефть», автомобилисты могут принять участие в акции «Выгодный поворот», по условиям которой за каждую вторую заправку от 30 литров начисляется на 60% больше бонусов.

Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.