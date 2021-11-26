РИАМО - 26 ноя. В ТиНАО по программе реновации в этом году новые квартиры получат более 1,6 тыс. человек. Всего же в округе по реновации переселят около 22 тыс. жителей из 251 дома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Этой осенью город передал под заселение еще две новостройки в ТиНАО: в поселении Мосрентген на Новомихайловском шоссе и в Троицке на улице Академика Черенкова. В эти дома смогут переехать москвичи из 22 старых домов, расположенных в ТиНАО», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Первые квартиры в ТиНАО передали под заселение еще в прошлом году, когда в новое жилье переехали 804 жильца 15 старых домов. Их новым местом жительства стали новостройки в поселке Шишкин Лес – дом № 9, корпус 1 и дом № 21, корпус 1. Всего по реновации в ТиНАО получили новое жилье 2648 москвичей, они переехали из 37 старых домов. В программу реновации вошел 251 дом с примерно 22 тыс. жителей.

Все новостройки обеспечены инженерной инфраструктурой, а в домах выполнена современная отделка. Во дворах проведено благоустройство и озеленение, установлены площадки для детей и занятий спортом.

Чтобы реализовать программу реновации в ТиНАО было подобрано 13 стартовых площадок.

«Четыре дома в ТиНАО уже заселяют участники программы реновации, один строится, разрабатываются проекты еще 8 домов. С момента начала реализации программы в округе полностью расселили 15 старых домов, 13 из них уже снесены», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации была запущена в 2017 году. По ней новое жилье смогут получить около 1 млн жителей столицы.