РИАМО - 26 ноя. Знаменитый каток, расположенный в столичном Парке Горького, откроется 26 ноября. В этом году ему исполняется 90 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Каток, как и прежде, будет работать по сеансам: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00 и с 21:00 по 23:00. Он будет работать 6 дней в неделю со вторника по воскресенье, понедельник – выходной день.

Для посетителей катка заработают 5 павильонов. А еще будет доступна хоккейная площадка и детский каток площадью 920 «квадратов».

Каток в Парке Горького впервые заработал в 1931 году. Эмблемой юбилейного катка станет стилизованное изображение главного входа — самого узнаваемого символа парка. Арку можно будет встретить на различных элементах и конструкциях павильонов проката, а также кофейных стаканчиках и форме стюардов.

Сам каток оформят винтажными афишами парка из советских времен.

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