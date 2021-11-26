РИАМО - 26 ноя. Около 20 млн человек приняли участие в микросельхозпереписи, подведение итогов начнут в декабре и закончат через год, заявил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Константин Лайкам.

«Первая микросельхозперепись коснулась почти 20 млн человек. Было много инноваций. В частности, использовались отечественные планшеты. Они блестяще себя показали», - сказал Лайкам.

Он отметил, что в связи с коронавирусной инфекцией участники переписи были не так открыты, зачастую не пускали переписчиков на территорию хозяйств, это неминуемо сказалось на итогах переписи.

«Чтобы мы могли оценить это невольное сокрытие данных мы использовали в 6 субъектах РФ беспилотные летательные аппараты. Уверен, что эта многоуровневая система контроля позволит обеспечить качество переписи», - уточнил Лайкам.

По его словам, первые итоги будут представлены в декабре.

«Очень серьезные сроки. Первые публикации по сельхозорганизациям будут в апреле, по фермерам и индивидуальным предпринимателям в мае. Летом - по хозяйствам населения. Окончательные итоги по РФ в октябре, в ноябре по субъектах, в декабре - по всем муниципальным образованиям. И будет сформирована база микроданных», - заключил Лайкам.

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