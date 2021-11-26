РИАМО - 26 ноя. Около 20 млн человек приняли участие в микросельхозпереписи, подведение итогов начнут в декабре и закончат через год, заявил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Константин Лайкам.
«Первая микросельхозперепись коснулась почти 20 млн человек. Было много инноваций. В частности, использовались отечественные планшеты. Они блестяще себя показали», - сказал Лайкам.
Он отметил, что в связи с коронавирусной инфекцией участники переписи были не так открыты, зачастую не пускали переписчиков на территорию хозяйств, это неминуемо сказалось на итогах переписи.
По его словам, первые итоги будут представлены в декабре.
«Очень серьезные сроки. Первые публикации по сельхозорганизациям будут в апреле, по фермерам и индивидуальным предпринимателям в мае. Летом - по хозяйствам населения. Окончательные итоги по РФ в октябре, в ноябре по субъектах, в декабре - по всем муниципальным образованиям. И будет сформирована база микроданных», - заключил Лайкам.
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