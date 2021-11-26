РИАМО - 26 ноя. Вторая художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет в Москве с 27 января по 13 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции», а также ООО «Интеллект Инвест».

Выставка-форум «Уникальная Россия» вошла в план конгрессно-выставочных мероприятий министерства промышленности и торговли РФ на 2022 год и пройдет при поддержке Минпромторга, Минфина, Федерального агентства по делам национальностей и Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Цель мероприятия – показать Россию как страну уникальных возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства, неповторимость каждого региона России. На мероприятии можно будет проследить, как богатое культурное наследие успешно вливается в новые тенденции творчества, моды, быта и формирует современный российский стиль, соединяя вековые устои и самобытную культуру регионов Российской Федерации с современностью.

Президент России Владимир Путин объявил 2022-й годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. В рамках выставки-форума планируется провести ряд культурных, художественных, деловых и общественных мероприятий.

Праздничные мероприятия и презентации проектов на выставке-форуме «Уникальная Россия» будут посвящены целому ряду юбилейных дат и знаковых событий страны: 1160-летию зарождения Российской государственности, 350-летию со дня рождения императора Петра I, 140-летию Всероссийской промышленно-художественной выставки в Москве (1882 год), 100-летию СССР, 90-летию Северного морского пути.

Также будут представлены выставочные проекты «Россия будущего 2022-2222», «Меценаты - от слов к делу (о прошлых и современных меценатах)». Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства представит проект «Художественная слава России».

Свои творческие проекты представят Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, Союз кузнецов России, Русское географическое общество, Международный художественный фонд, ТСХ ДПИ и другие.

Выставка-форум «Уникальная Россия» будет включать в себя и такие тематические салоны, как «Народные художественные промыслы России» (со 2 по 6 февраля) и выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль» (с 8 по 13 февраля).

«Уникальная Россия» - это масштабное событие, включающее в себя художественные и исторические экспозиции, выставку-ярмарку, семинары, деловые встречи, организацию творческих зон и мастер-классов, концертную программу и показы современной российской этнической моды проекта «Этноподиум», а также конкурсную программу, поддерживающую и поощряющую талантливую молодежь.

На выставке будет представлен инновационный спектр арт-проектов: ювелирное и православное искусство, художественная фотография, живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство (по направлениям из 40 регионов), народные художественные промыслы, антиквариат.

На площади в 12 тыс. квадратных метров организуют 55 культурных мероприятий, 35 деловых мероприятий, 47 показов дизайнерских коллекций, 200 мастер-классов. Участие в выставке-форуме примут 50 российских регионов, поддержку событию окажут 150 партнеров-СМИ. Ожидается 1,1 тыс. участников и 23 тыс. посетителей.

Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «Гостиный двор» на Ильинке. Схему проезда и подробную программу можно посмотреть на сайтах expo-resurs.ru, промыслы.рус и уникальнаяроссия.рус. Выставка-форум будет работать с 11 до 20 часов по будням и с 11 до 19 часов в выходные.

«Уникальная Россия» – это событие со множеством положительных эмоций, полезных встреч и деловых контактов, приобретений и интересных идей.