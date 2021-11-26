РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Второй фестиваль ледовых скульптур «Сказки планеты Земля» организуют в Сквере Поколений Подольска 25 декабря, тогда же состоится зажжение главной городской новогодней елки, сообщил глава округа Николай Пестов.

Ход подготовки к новогодним и рождественским мероприятиям рассмотрели на совещании в администрации округа.

Всего в Подольске за время зимних праздников пройдет более 300 мероприятий. Во всех парках организуют точки питания, теплые очаги, пройдут концертно-развлекательные программы учреждений культуры и начнет работу Почта деда Мороза.

В музеях пройдут выставки по новогодней тематике. В Подольском краеведческом музее состоится тематическая выставка «История советской новогодней игрушки», в Климовском историко-краеведческом музее — выставка «Как велено Петром I Новый год праздновать».

Более 150 новогодних спектаклей представят Дома культуры и молодежные учреждения.

1 декабря в 17:00 в городских парках пройдет зажжение новогодних елок и праздничные игровые программы.

25 декабря в 17:00 в Сквере Поколений состоится зажжение главной городской новогодней елки. Также подведут итоги муниципального конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. Откроется II фестиваль ледовых скульптур «Сказки планеты Земля». Планируется участие лучших скульпторов России, которые приедут из разных уголков страны — от Калининграда до Якутии.

В ночь с 31 декабря на 1 января с 23:00 до 2:00 в Сквере Поколений по традиции пройдет встреча Нового года с праздничным фейерверком. Жителей Подольска также ждут фестиваль карнавальных костюмов, фермерская ярмарка с кулинарными мастер-классами и многое другое.

3 января в парке имени Виктора Талалихина пройдет фестиваль «Новогодняя ярмарка».

пресс-служба администрации Подольска

Любители активного отдыха смогут покататься на коньках на одном из 40 катков, которые откроются в округе. В том числе 19 — в старых границах Подольска, 8 — в микрорайоне Климовск, 4 — в микрорайоне Лаговский, 2 — в микрорайоне Стрелковский, по 1 — в микрорайоне Кузнечики, Львовский, поселке Дубровицы и в поселке Ерино.

Оборудуют лыжные трассы. В поселке Дубровицы длина трассы составит 5 км, в парке «Дубрава» - 3 км, в лесопарке «Елочки» - 5 км, в поселке Львовский - 3 км.

До 10 декабря в округе установят 33 новогодних ели и 56 световых фигур.

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