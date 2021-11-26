РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. Свыше 100 воспитанников школ по фигурному катанию приняли участие в первенстве в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске стартовал первый этап первенства по фигурному катанию на арене имени Владимира Петрова.

«В соревновании приняли участие более ста спортсменов из основных школ – это школа Олимпийского резерва «Зоркий», школа фигурного катания «Наша Надежда» Татьяны Навки и «МАСОУ» Зоркий», - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации горокруга Красногорск Дмитрий Герман.

Юные спортсмены показали высокий уровень мастерства и артистизма. Следующий этап первенства направлен на отбор фигуристов на участие в областных соревнованиях.