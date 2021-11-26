РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 ноя. В королевском клубе «Активное долголетие» прошла творческая встреча с актрисой театра и кино Александрой Власовой, сообщатся на странице центра социального обслуживания населения в Instagram.

Творческая встреча собрала 45 человек из 6 округов Московской области – Реутова, Мытищ, Долгопрудного, Химок, Пушкина и Королева.

Разговор получился интересным и насыщенным, участники получили много положительных эмоций и впечатлений.

В холле клуба состоялась фотоссесия участников мероприятия и известной актрисы. В завершении праздника, приуроченного ко Дню Матери, гостей порадовало чаепитие с песнями под караоке.

Самому старшему участнику 83 года.