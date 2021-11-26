РИАМО - 26 ноя. Спасателям удалось обнаружить живым одного из горняков, которого ранее считали погибшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщает Федеральное агентство новостей.

Выброс метана произошел на шахте «Листвяжная» 25 ноября. Изначально сообщалось, что погибли 52 человека, но сейчас сообщается о 63 погибших. Во время спасательной операции погибли 6 спасателей. Их наградят посмертно.

Взрыв в шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. В тот момент там работали 285 шахтеров. Удалось эвакуировать 239 человек.

Проведение спасательной операции в шахте возобновилось в пятницу утром.

Поисковую операцию возобновили в шахте «Листвяжная» на Кузбассе>>