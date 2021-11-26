РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В городском округе Подольск 27 ноября пройдет Единый день диспансеризации населения, жители округа смогут посетить выделенные для этого кабинеты в 7 обособленных структурных подразделениях Подольской областной клинической больницы, сообщает администрация округа.

Главной целью диспансеризации является оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. В том числе сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета.

Единый день диспансеризации будет проводиться с 8:00 до 14:00 в 7 обособленных структурных подразделениях Подольской областной клинической больницы. В том числе в №1 на улице Кирова, 27, кабинет № 117, телефон 8 (496) 763-09-28, №2 на улице Батырева, 7, кабинет № 11, телефон 8 (496) 753-52-02, №3 на улице Бородинская, 22, кабинет № 150, телефон 8 (496) 753-03-95, №4 на бульваре 65-летия Победы, 10, кабинет № 226, телефон 8 (903) 259-44-58.

Также в подразделении №5 в микрорайоне Климовск на проспекте 50-летия Октября, 21, кабинет № 222, телефон 8 (496) 762-29-70, №6 в микрорайоне Климовск на Больничном проезде, 1, кабинет № 336, телефоны 8 (496) 760-15-53 и 8 (496) 760-15-64. В микрорайоне Львовский в подразделении №7 на Больничном проезде, 4А, кабинет № 111, телефон: 8 (496) 60-58-05.

Любой гражданин в возрасте 18 лет и старше может обратиться в одно из вышеперечисленных лечебных учреждений в соответствии с местом своего прикрепления по месту жительства в кабинет медицинской профилактики без предварительной записи.

В текущем году осмотру подлежат жители в возрасте от 18 до 39 лет: 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годов рождения (осмотр 1 раз в 3 года), в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, страховой полис. Получать талоны и стоять в очереди не требуется, осмотр врачами проводится в короткое время.