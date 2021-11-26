РИАМО - 26 ноя. Столичный Дептранс опубликовал два видео, связанных со смертельным наездом пассажирской маршрутки на пешехода на юге Москвы.

Одно видео показывает, что происходило в салоне автобуса, второе запечатлело, что было на улице в этот момент.

ЧП случилось утром в пятницу в районе Дербеневской улицы, 1. Водитель автобуса 913 маршрута сбил пешехода, который внезапно вышел на дорогу и не увидел проезжающий автобус.

Пешеход ударился о боковой борт и получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины выясняют сотрудники ГИБДД.

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