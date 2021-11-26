РИАМО - 26 ноя. Количество пациентов, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции в Подмосковье за минувшие сутки, составляет 2 009 человек. Всего болезнь в регионе победили 513 994 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Московской области выявили 1 812 новых случаев заражения Covid-19. Общее число случаев с начала пандемии составляет 581 202.

За все время в регионе скончались 10 227 ковидных больных, в том числе 51 человек умер за прошедшие сутки.

В следующем году в подмосковном бюджете предполагается зарезервировать около 100 млрд рублей для борьбы с коронавирусом. Эти средства позволят лечить пациентов в случае нового всплеска заболеваемости.

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