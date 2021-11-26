РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 ноя. В Королеве инспекторы подмосковной Госжилинспекции проверили качество ремонта подъездов, обновленных в рамках губернаторской программы. В региональную программу ремонта этого года попали свыше 400 подъездов в домах округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Госжилинспекция региона проверила отремонтированные подъезды в 4-этажном доме №2 на улице Мичурина. Работы в доме велись сотрудниками управляющей компании АО «Жилсервис». Подъезды этого дома с успехом прошли экспертизу качества.

Дому №2 на улице Мичурина уже 62 года, последние 15 лет подъезды в нем не ремонтировались. Решением жителей дом включили в программу губернатора, по которой ремонт проводится за счет средств жителей, управляющей компанией и из средств бюджетов областного и муниципального уровней.

В подъездах дома отремонтировали входные группы, заменили напольную плитку, установили новые оконные блоки и почтовые ящики, побелили и покрасили стены и потолки. Было важно уложиться в сроки и не получить замечаний к качеству.

«Мы проверяем готовность объекта по всем параметрам: укладку электрических и слаботочных сетей в кабельканалы, качество ремонта настенных и напольных покрытий, окон, дверей, мусоропроводов, входных групп - и можем просто не принять плохо сделанную работу. В данном случае члены приемочной комиссии хорошо оценили труды управляющей компании, которые проводили ремонтные работы», - сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.