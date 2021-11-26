РИАМО 26 ноя. - За прошедшие сутки в Московской области подтвердилось 1 812 новых случаев инфицирования Covid-19, число выявленных случаев заболевания с начала пандемии составляет 581 202, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сейчас регион располагает достаточным количеством коек для лечения Covid-пациентов, также сформированы запасы кислорода.

В связи с серьезной нагрузкой на сферу здравоохранения региональные власти будут увеличивать парк карет скорой помощи. Также продолжится оснащение подмосковных медучреждений современным оборудованием.

Жителям Московской области напоминают, что обезопасить себя и своих близких от коронавируса позволит вакцинация. Особенно это важно для пожилых людей, которые входят в группу повышенного риска.

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