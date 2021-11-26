РИАМО - 26 ноя. За прошедшие сутки в Москве скончались 94 Covid-пациента, с начала пандемии число умерших от коронавируса в столице достигло 33 821 человек, сообщает городской оперштаб.

За сутки в столице выявили 3 929 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии в городе официально зарегистрировали 1 933 979 заболевших.

Сегодня в Москве продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. Сделать бесплатную прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах, развернутых в популярных общественных местах столицы.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививка «Спутником V» c последующей ревакцинацией новой назальной вакциной способны обеспечить наиболее качественную защиту от Covid-19.

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