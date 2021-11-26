РИАМО - 26 ноя. Еще 5 136 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего с начала пандемии в столице после перенесенного Covid-19 выздоровел 1 755 581 человек, сообщает московский оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве выявили 3 929 случаев заболевания коронавирусом, при этом 916 пациентов были госпитализированы. Сегодня к аппаратам ИВЛ в больницах подключены 624 человека.

С начала пандемии в столице выявили 1 939 979 случаев заболевания коронавирусом. Всего от Covid-19 в городе умерли 33 821 человек, из них 94 скончались за прошедшие сутки.

Сегодня в городе продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Сделать бесплатные прививки отечественными вакцинами можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах, расположенных в популярных общественных местах.

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