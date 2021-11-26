РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В Подольске обустроили 22 пешеходные дорожки в рамках губернаторской программы «Народные тропы», сообщил глава округа Николай Пестов.

В Подольске в рамках губернаторской программы «Народные тропы» в текущем году обустроили пешеходные дорожки в 22-х местах. Ранее там уже были проложены народные тропы самими жителями.

«Недавно завершены работы на Быковской и Калужской улицах в Подольске, улице Товарной и через парк «Дубрава» в Климовске, в районе домов №№7, 8 и 9 в Александровке», — написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.