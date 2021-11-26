РИАМО - 26 ноя. Каждую неделю в клубах столичных учреждений «Мой социальный центр» проводится более 120 онлайн и оффлайн мероприятий. В них постоянно участвуют свыше 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения столицы.

«Интерес москвичей серебряного возраста к активностям, предлагаемым клубными пространствами «Мой социальный центр», вырос по сравнению с прошлым годом. Так, число мероприятий, организованных самими горожанами, а ведь именно в самоорганизации граждан заключается уникальность нашего проекта, увеличилось более, чем в два раза», - рассказал руководитель департамента Евгений Стружак.

Он отметил, что у жителей столицы популярностью пользуются клубы, посвященные здоровому образу жизни. Сейчас из 759 существующих объединений более 300 посвящены теме ЗОЖ.

Всего на территории столицы работает 21 «Мой социальный центр». С января по октябрь в них организовали свыше 19 тыс. мероприятий, в числе которых творческие и кулинарные мастер-классы, концерты, спектакли, квесты, лекции и выставки. Записаться на встречу клуба можно по номеру телефона 8 (495) 870-44-44.

Число «Моих социальных центров» в Москве вырастет до 60 в 2022 году>>