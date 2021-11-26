РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 ноя. Госжилинспекция Московской области помогла жителям шестиэтажного дома в Щелкове отремонтировать прохудившуюся во время июньского урагана крышу, а управляющую компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Управляющая компания МУП «Межрайоный Щелковский Водоканал» - филиал «Жилищник» исполнила предписание инспекторов и в течение установленного срока починила пострадавший участок кровли, однако организацию все равно оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом.

«Неисправности такого рода должны выявляться в ходе регулярных осмотров и оперативно устраняться сотрудниками управляющих компаний. Совершенно недопустимо, чтобы люди в течение долгого времени страдали от таких нарушений. Следует помнить, что протечки кровли не просто подтачивают целостность всего дома, они влияют на комфорт, экологию жизни и здоровье», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ураган с порывами ветра 25-30 м/с случился в Щелкове 28 июня и изрядно потрепал крышу дома №9 на улице Механизаторов. Через прохудившуюся кровлю начались протечки. УК несколько раз намечала сроки ремонта, но с работами не спешила. Жители выражали беспокойство. Они отмечали, что скоро наступит зима, а крыша так и не сделана.

Инспекторы обследовали крышу и выявили повреждения кровельного покрытия и частичное разрушение защитной деревянной обрешетки. На ремонт сотрудникам управляющей компании дали 120 дней. Несмотря на то, что УК уложилась в срок, организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тыс. рублей за халатное отношение к своим обязанностям по управлению многоквартирным домом.