РИАМО - 26 ноя. За последние сутки в России жертвами инфекции стали 1235 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии спасти не удалось 270 292 человека, сообщает оперштаб.
Также за сутки в стране выявили 34 690 новых случаев заражения, болезнь смогли побороть 36 145 россиян.
С начала пандемии в РФ зафиксировали 9 502 879 случаев инфицирования, 8 200 971 пациент выздоровел после соответствующего лечения.
При этом в мире обнаружен новый, южноафриканский штамм коронавируса. Случаи инфицирования этим штаммом уже зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге.
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